'Vier familieleden van dader onthoofding Frankrijk opgepakt'

De Franse politie heeft vier mensen opgepakt na de onthoofding van een leraar in een stad in de buurt van Parijs, melden Franse media op basis van een gerechtelijke bron. Onder de arrestanten is een minderjarige. Ze zouden allen familie zijn van de dader, die gistermiddag is doodgeschoten door agenten.

De aanslag was rond 17.00 uur in de stad Conflans-Sainte-Honorine. De 47-jarige leraar van een middelbare school werd op straat met een mes onthoofd, vermoedelijk omdat hij in een les spotprenten over de profeet Mohammed had laten zien. Hij zou daarover een debat op gang hebben willen brengen.

Volgens Franse media is de dader een 18-jarige Tsjetsjeen, die geboren werd in Moskou. Hij werd enkele honderden meters verderop door de politie doodgeschoten omdat hij het wapen dat hij vasthad niet wilde loslaten en zich agressief gedroeg.

De Franse president Macron sprak bij een bezoek aan de stad gisteravond van een islamitische terreuraanslag. "Een burger is vermoord omdat hij lesgaf over de vrijheid van meningsuiting. Heel Frankrijk staat achter zijn leraren. Terroristen zullen ons land niet verdelen. We moeten ons verenigen." Macron zei dat Frankrijk "snel en met autoriteit" zal reageren.