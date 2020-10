Superheld van de oceaan: de bultrug is terug en strijdt tegen klimaatverandering

Eindelijk een beetje goed nieuws over de natuur. De bultrug herstelt zich nadat de walvissoort bijna was uitgestorven. Naar schatting zwemmen er dit jaar meer dan 30.000 langs de Australische oostkust. Ondertussen dragen ze ook een steentje bij in de strijd tegen klimaatverandering.

Marien ecoloog Rob Harcourt noemt walvissen graag de superhelden van de oceaan. Hij wijdt zijn leven aan onderzeedieren en brengt zoveel mogelijk tijd door op het water. Ook vandaag staat de wetenschapper op een boot vlak buiten de kust van Sydney. "Walvissen absorberen ongeveer 1 procent van alle CO2 wereldwijd", zegt hij.

Dat doen ze op twee manieren, legt Harcourt uit. De uitwerpselen van walvissen zorgen voor een snellere groei van de waterplantjes fytoplankton. Plankton genereert zuurstof en absorbeert koolstof. Daarnaast slaan walvissen enorme hoeveelheden CO2 op in hun lichaam. Als ze sterven, nemen ze de koolstof mee naar de bodem van de oceaan.

Ondertussen speurt de professor het wateroppervlak af. Deze tijd van het jaar is de kans groot om bultruggen te zien. Ieder jaar zwemmen de dieren van Antarctica naar de warmere wateren in Australië, waar ze zich voortplanten. In oktober reizen de dieren weer terug naar koudere gebieden. "Ja! Daar heb je een moeder en een kalf."

Het blijft fantastisch om de dieren in groten getale voorbij te zien zwemmen, vindt Harcourt. "Toen ik een tiener was, in de jaren zestig, was het voorpaginanieuws als hier een walvis te zien was. Er waren nog maar een paar honderd bultruggen over. De rest was gedood tijdens de walvisvaart."