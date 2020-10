Koning breekt vakantie naar Griekenland af vanwege ophef

'Afbreuk aan de boodschap van het kabinet'

Het vertrek van het gezin van de koning in het regeringsvliegtuig naar Griekenland stuitte op veel onbegrip, onder meer in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Ron Fresen zei eerder vandaag dat de kwestie het kabinet enigszins in verlegenheid bracht. "Ministers proberen de mensen ervan te overtuigen om liever niet op vliegvakantie te gaan, hoe moeilijk het ook is om tijdens de herfstvakantie in de eigen omgeving te blijven. De reis van de koning doet afbreuk aan de boodschap van het kabinet."

In een reactie op het afblazen van de vakantie spreken D66, de SP en GroenLinks van een verstandig besluit. PvdA-Kamerlid Kuiken sluit zich daarbij aan. "Dit was geen goed voorbeeld voor andere Nederlanders. De koning ziet dat nu ook in." Verder vindt zij het "niet uit te leggen" dat premier Rutte de koning hier niet voor heeft behoed.