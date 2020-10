Ook Belgische horeca dicht, avondklok en beperking sociale contacten

In België moeten cafés en restaurants vanaf maandag vier weken de deuren sluiten. Verder gaat er een avondklok gelden: na middernacht mag niemand meer buiten zijn tot 05.00 uur 's ochtends. Ook de sociale contacten worden verder beperkt en thuiswerken moet weer de standaard worden.

De verschillende regeringen in België hebben dat besloten in het Overlegcomité. Dat Belgisch comité kwam bijeen om strengere coronamaatregelen te bespreken. Net zoals in andere Europese landen loopt ook in België het aantal besmettingen fors op.

'Zonder gezondheid geen vrijheid'

Het aantal nauwe contacten dat Belgen mogen hebben wordt voorlopig drastisch beperkt. Iedereen mag buiten het eigen gezin nog maximaal één nauw contact hebben. Elk gezin kan daarnaast per twee weken vier mensen thuis ontvangen. Een mondkapje is dan verplicht.

Naast de avondklok komt er ook een verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur. Volgens de Belgische premier De Croo zijn de maatregelen hard nodig. "Wij Belgen zijn gehecht aan onze vrijheid, maar ook aan onze gezondheid. Zonder gezondheid geen vrijheid. Zonder gezondheid geen geluk. Zonder gezondheid geen leven. We zetten een stap terug om daarna sterker en opnieuw een stap vooruit te kunnen zetten."

Bedden vrijhouden

Alle ziekenhuizen moeten voor het einde van de maand overschakelen naar de zogenoemde fase 1B. Dat houdt in dat de helft van de bedden op de intensive care wordt vrijgehouden voor coronapatiënten. Sommige ziekenhuizen zijn al overgeschakeld op die fase, zoals in Brussel, Namen en Luik.

De ziekenhuizen in de provincie Luik luidden eerder vandaag al de noodklok. Ze liggen bijna vol, vooral met covid-patiënten. Ook is er een groot personeelstekort. Binnen 48 à 72 uur zou het onmogelijk zijn om nog patiënten te kunnen opnemen.