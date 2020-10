Succesvolle crisismanager Ardern stevent af op monsterzege in Nieuw-Zeeland

Toch waarderen niet alle Nieuw-Zeelanders de overdaad aan complimenten voor Ardern. Eind vorig jaar was #turnArdern trending topic op Twitter. Het was een oproep om in kiosken de covers van internationale tijdschriften met Ardern op de voorkant om te draaien. "Mensen worden doodmoe van haar", zei initiatiefnemer Colin Wilson.

Internationale aandacht ontweken

In aanloop naar de verkiezingen ontstond zelfs de bizarre situatie dat de premier internationale media-aandacht ontweek uit angst voor positieve verhalen, vertelde haar perschef afgelopen maand.

De meeste kritiek krijgt Ardern op haar binnenlandse beleid. Een belangrijke verkiezingsbelofte was het verkleinen van de ongelijkheid. In de hoofdstad Auckland zijn huizen duurder dan in Londen of New York in verhouding tot het gemiddeld inkomen, bleek uit onderzoek.

De Labour Party had daarom het plan opgevat om 100.000 betaalbare huizen te bouwen in tien jaar tijd, maar na twee jaar verdween het plan in de prullenbak. Het bouwen van huizen ging veel te langzaam: er waren in anderhalf jaar tijd 141 huizen opgeleverd in plaats van 1000. Bovendien bleken de huizen niet erg in trek.

De verkiezingen zullen uitwijzen hoe kwalijk zo'n niet-vervulde belofte voor Ardern is, maar afgaand op de peilingen lijkt ze zich weinig zorgen te hoeven te maken: haar leiderschap in crisistijd weegt zwaarder.