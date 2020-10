Griekenland-vakantie koning verrast kabinet

Vicepremier De Jonge is op de wekelijkse persconferentie verrast door vragen over een vakantie van koning Willem-Alexander met zijn gezin naar Griekenland. Zij hebben daar een huis. De Jonge wist tijdens de persconferentie van niets, maar later bleek dat de koning inderdaad rond die tijd in een vliegtuig zat, zo melden politieke bronnen.

Ook andere bronnen melden dat het koninklijk gezin weg is. En de vlag op paleis Huis ten Bosch is gestreken, wat betekent dat er niemand thuis is. Een formele bevestiging is er niet. De Rijksvoorlichtingsdienst beantwoordt geen vragen over de vakantie van Willem-Alexander en Máxima omdat het een privézaak is. Wel wordt benadrukt dat het koninklijk paar zich houdt aan de geldende corona-maatregelen en aan de reisadviezen.

Het regeringsvliegtuig PH-GOV, dat rond 17.15 uur Nederlandse tijd in Griekenland landde, werd eerder vanmiddag door een journalist gespot bij een hangar bij Schiphol-Oost. De journalist, vliegtuigspecialist Menno Swart, vermoedde meteen dat het om de koning en zijn gezin zou kunnen gaan. "Al heb ik ze niet zien instappen."