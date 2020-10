Thuiskopieheffing duurder, telefoonverkopers willen verandering systeem

De heffing voor thuiskopieën die consumenten bij aankoop van een smartphone betalen, gaat komend jaar omhoog. De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen is uitgekomen op een verhoging van 4,70 euro naar 7,30 euro, zo is vandaag gepubliceerd. Telefoonverkopers zijn teleurgesteld en vragen minister Dekker naar het systeem te kijken.

De heffing dient als vergoeding voor rechthebbenden omdat luisteraars en kijkers bijvoorbeeld muziek of video's kopiëren of downloaden. De heffing stamt uit het tijdperk van de cassettebandjes, maar geldt nog steeds in dit streamingtijdperk - nu gaat het om het offline beluisteren van muziek of bekijken van series.

'Uit de pas'

Consumentenelektronicabedrijven vinden dat de bescherming van auteursrechten via deze regeling "steeds meer uit de pas loopt met de technische en economische realiteit", zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital namens meerdere producenten en importeurs. "Wij vinden het offline beschikbaar maken van muziek of series niet hetzelfde als een ouderwetse kopie."

De brancheorganisaties gaan minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief vragen de vergoeding te evalueren en herzien voor de periode vanaf 2023.

'Makers de dupe'

Auteursrechtenorganisatie BumaStemra wil niet dat de heffing in de toekomst lager gaat uitvallen en is ontstemd over de vraag van NLdigital aan de minister om het systeem te herzien. "Het kan toch niet zo zijn dat de componisten, tekstschrijvers en muzikanten juist in coronatijd hier de dupe van worden?", zegt Robbert Baruch van BumaStemra.

Makers krijgen geld als hun muziek wordt gestreamd en niet als die gedownload wordt. Baruch wil dat er ook wordt betaald bij downloads. "Maar ook als de muziek vastgelegd wordt op een smartphone of andere drager."

Ook wijst Baruch op het kleine deel dat de heffing is ten opzichte van de prijs van een nieuw toestel. "Het is een paar euro op de honderden euro's die een smartphone kost."