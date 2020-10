'Gekkenhuis bij hotels buiten de Randstad'

Hotels aan de kust en in landelijke gebieden doen het deze herfstvakantie goed. Dat komt vooral door vakantiegangers uit eigen land, blijkt uit een analyse van prijsvergelijkingswebsite LookingforBooking.com. De hotels in de Randstad kampen juist met lege kamers.

"Sinds juli merken we al dat Nederlanders in Nederland blijven voor vakantie. Ook in deze herfstvakantie", zegt Rob Hermans, directeur van Fletcher Hotels. "Belgen en Duitsers blijven weg. Maar de Nederlanders vullen hun lege plekken in."

Het gaat zelfs zo goed dat de hotelketen na vier zware coronamaanden een topzomer had. "Deze zomer was zelfs beter dan die van vorig jaar", zegt Hermans.

Randstad blijft achter

Ook de kamers van hotelketen Hampshire Hotels zitten bijna allemaal vol in de herfstvakantie. "Het is gekkenhuis. Vooral omdat de meeste van onze hotels in de provincies liggen", zegt Henrike Lobbes, eigenaar van Hampshire Hotels. "Maar ons hotel in Delft blijft enorm achter. Dat ligt net in de verkeerde driehoek."

Ook andere hotels in de Randstad kampen met afzeggingen en weinig nieuwe boekingen. Sinds de eerste lockdown is de vraag daar enorm teruggelopen. De hotels zijn daar voor een groot deel afhankelijk van de zakelijke markt. "In Amsterdam, Den Haag en Utrecht zitten onze hotels maar voor 50 procent vol", zegt ook Fletcher-directeur Hermans.

Drie avonden dineren

Sinds afgelopen woensdag zijn cafés en restaurants op last van het kabinet dicht. Maar voor de hotels geldt een uitzondering. Daar mogen hotelgasten nog wel dineren. "Dat merken we", zegt Lobbes. "Gasten die eerst voor een avond een diner hadden gereserveerd, bellen nu of ze niet toch drie avonden een diner kunnen krijgen." Maar gasten die alleen voor het eten komen en niet in hun kamer slapen zien ze niet bij Hampshire Hotels.

Andere horecaondernemers spelen wel in op deze maas in de coronaregels. Het Rotterdamse sterrenrestaurant Joelia liet mensen inschrijven als hotelgast bij het boven het restaurant gelegen Hilton Hotel tegen betaling van een tientje extra. Na kritiek van minister Grapperhaus en in overleg met de gemeente Rotterdam besloot het restaurant vandaag te stoppen met deze 'truc'.

Ook bij de vorige horecasluiting waren er al mensen die zochten naar omwegen om toch uit eten te kunnen. "Tijdens de eerste lockdown merkten we dat er gasten waren die een kamer boekten met diner en als ze dan al aan tafel zaten de kamer afzegden. Dat soort geintjes zien we nu niet meer", zegt Lobbes.