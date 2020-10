Europese luchtvaartautoriteit: Boeing 737 Max mag weer vliegen

De Boeing 737 Max is veilig genoeg om weer ingezet te worden voor commerciële vluchten. Dat zegt Patrick Ky, directeur van de Europese luchtvaartautoriteit EASA, tegen persbureau Bloomberg. Hij verwacht volgende maand officieel toestemming te kunnen geven voor vluchten met het door problemen geplaagde toestel.

Er zijn de afgelopen twee maanden verschillende testvluchten gedaan met de aangepaste 737 Max. Sinds maart 2019 mogen er geen passagiersvluchten meer met de Boeings worden uitgevoerd na twee ongelukken met dit toesteltype waarbij 346 doden vielen.

Die ongelukken werden waarschijnlijk veroorzaakt door een systeemdefect waardoor de neus van het toestel automatisch naar beneden werd geduwd als het te snel opsteeg.

Langdurige procedures

In Nederland heeft TUI drie toestellen van het type Boeing 737 Max. Een woordvoerder zegt dat het bedrijf niet van plan is de toestellen dit jaar nog in te zetten. "We moeten eerst nog veel procedures volgen, voordat we er weer mee gaan vliegen. En door corona vliegen we nu überhaupt heel beperkt."

De maatschappij heeft nog steeds vertrouwen in het toestel. "De Max heeft een groot aantal voordelen, hij is zuiniger en stiller. Op zich is het een heel mooi vliegtuig om in te zetten, dat blijft zo." Wanneer TUI wél weer gaat vliegen met de 737 Max kon de woordvoerder niet zeggen.