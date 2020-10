Angst voor chaos in Zuid-Afrikaans dorp na moord op jonge witte boer

Viljoen wil dat een oplossing wordt gevonden voor de misdaad en corruptie die alle Zuid-Afrikanen raakt. Ook moet veediefstal in de regio wordne aangepakt. De vijfhonderd boeren in zijn regio raken iedere maand voor ruim vijftigduizend euro aan vee kwijt, zegt Viljoen. "Een van de verdachten van de moord op Horner is al zestien keer eerder opgepakt. Hoe kan het zijn dat hij op vrije voeten was?"

De boeren voelen zich in de steek gelaten door de regering en politie. Op papier is er een veiligheidsplan, maar in feite kunnen de boeren niet rekenen op hulp, doordat politie kampt met een tekort aan personeel en politiewagens. De agrariërs zijn op zichzelf aangewezen voor hun beveiliging. "Overdag werken we op het land en 's nachts moeten we zelf patrouilleren", zegt Viljoen. "Je moet de alarmsystemen en beveiliging zien die we hebben. Daar word je bang van."

President Ramaphosa stuurde deze week onder meer zijn minister van Politie naar de regio om met de boeren te praten. Daar werd afgesproken dat de regering binnen drie weken met een plan komt om boeren beter te beschermen. Viljoen: "De regering heeft iedereen in Zuid-Afrika in de steek gelaten. Maar nu zijn ze naar ons toegekomen en we voelen ons gehoord. Laten we hopen dat we deze moord straks kunnen herdenken als een moment dat positieve verandering bracht, geen chaos."