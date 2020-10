Vorig jaar veel meer verzekeringsfraude ontdekt

Verzekeraars ontdekken steeds meer gevallen van fraude. In 2019 waren het er ruim 22.000, tegen bijna 13.000 in 2018. Door de ontdekking van de fraude spaarden verzekeraars 96 miljoen euro uit die anders aan de fraudeurs zou zijn uitbetaald, meldt het Verbond van Verzekeraars.

De meeste mensen die frauderen, doen dat door opzettelijk informatie te verzwijgen bij het aanvragen van een verzekering of door te liegen. Het was voor het vijfde jaar op rij dat verzekeraars meer verzekeringsfraude ontdekten.

Samenwerken

De groei van bewezen fraude komt volgens de verzekeraars doordat ze beter met elkaar samenwerken en gegevens uitwisselen. Daarnaast gebruiken verzekeraars systemen die opvallende gegevens signaleren. Aan de hand van die signalen kunnen fraudeonderzoekers een nader onderzoek beginnen.

De meeste fraude gebeurt met motorrijtuigenverzekeringen, gevolgd door de inboedel-/opstalverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.

Waarschuwingssysteem

Wanneer er gefraudeerd wordt, nemen verzekeraars maatregelen. Meestal blijft dat beperkt tot het opzeggen van de polis of het niet accepteren van een aanvraag. Van een op de vijf fraudeurs wordt informatie opgeslagen in het waarschuwingssysteem van de verzekeraars.

In sommige gevallen schakelt de verzekeraar de politie in en brengt hij de onderzoekskosten in rekening bij de fraudeur.