'Verse koffie ruikt als uitlaatgassen', ervaren ex-coronapatiënten

Het is onduidelijk hoeveel voormalige coronapatiënten last hebben van dit fenomeen. Sanne Boesveldt (Universiteit Wageningen) onderzoekt geur- en smaakverlies bij besmette personen en wordt regelmatig gemaild of gebeld door mensen die er last van hebben.

"De realistische schatting is dat ongeveer twee derde van alle coronapatiënten last van reuk en smaakverlies krijgt. En dat een klein deel daar langdurig last van houdt. Hoe groot dat deel is, valt nog echt niet te zeggen." Maar nu steeds meer mensen positief testen, is het onvermijdelijk dat meer personen er voor langere periode last van gaan hebben.

Gezien alle ernstige symptomen van het coronavirus en de kans op overlijden, lijkt aantasting van de reuk- of smaakzin iets milds. Toch kan het ernstige impact hebben op het leven van mensen.

Lichaamsgeuren

Zo kunnen personen onzeker worden over hun lichaamsgeuren, zegt onderzoeker Elbrich Postma van het Reuk- en smaakcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. "Het kan ook effect hebben op hoe veilig mensen zich voelen. Je kunt bijvoorbeeld niet meer ruiken of het gas aanstaat, of dat er brand in huis is."

Andersom is ook mogelijk, dat mensen juist steeds dingen ruiken die er niet zijn. Zoals een rookgeur terwijl er niets in brand staat. "Dat zijn dan geurhallucinaties, die ontstaan omdat de zenuwen nog aan het herstellen zijn. Dat is wat we nu bij veel patiënten zien."