Tegenslag voor Nedcar: BMW stopt in 2023 met de productie in Born

Bij VDL Nedcar in Born worden vanaf 2023 geen auto's meer gemaakt voor BMW. Het Duitse automerk heeft aangegeven dat de productie wordt verplaatst naar de eigen fabrieken.

De 4500 medewerkers van het bedrijf hebben het nieuws vanochtend te horen gekregen. Het Limburgse bedrijf maakt voor BMW verschillende modellen van de Mini en de BMW X1.

Volgens VDL-directeur Paul van Vuuren gaat het al langer niet goed met de mondiale automarkt. "Corona heeft gezorgd voor een extra deuk in de verkoop van auto's, maar ook de toenemende vraag naar elektrische auto's en de onderlinge concurrentie spelen een belangrijke rol."

Harde klap voor personeel

Minister Wiebes van Economische Zaken spreekt van een harde klap voor het personeel. "Voor hen breekt een periode van onzekerheid aan", schrijft hij in een Kamerbrief. "Ook is dit een tegenslag voor de regionale economie in Limburg."

In een gesprek met regionale omroep L1 zegt Van Vuuren te hopen dat nieuwe toetreders op de automarkt interesse hebben om gebruik te maken van de fabriek in Born. "Vaak hebben nieuwe spelers op de markt van elektrische auto's wel een ontwerp, maar hebben ze niet de middelen om die auto's ook te maken. Daar ligt een rol voor ons." Van Vuuren denkt daarbij vooral aan producenten uit Azië en Amerika.

Onlangs 150 mensen extra nodig

Een kleine twee weken geleden liet VDL Nedcar nog weten dat er per direct 150 paar handen extra nodig waren omdat BMW de productie van X1 dit najaar wil verhogen. Daarbij plaatste de fabrikant zelf ook al de kanttekening dat dit maar tijdelijk zou zijn. De verwachting was al meteen dat de opleving begin komend jaar weer voorbij zou zijn.

Of met de beëindiging van de BMW-productie in Born definitief het doek valt voor VDL Nedcar is nog onduidelijk. Volgens directeur Van Vuuren is het besluit van BMW 'best pijnlijk' maar heeft hij alle vertrouwen in de toekomst. "Het is zeker niet het einde van VDL Nedcar. We gaan hier sterker uitkomen."