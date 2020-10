Rokers die willen stoppen kunnen verslavingszorg nu toch vergoed krijgen

Waarom de behandeling van rokers eerder uitsluitend buiten het ziekenhuis plaatsvond en niet werd vergoed, heeft volgens Van de Graaf te maken met de manier waarop er tegen roken aan werd gekeken. "Het werd gezien als een slechte gewoonte, slecht gedrag en bovendien je eigen keus. Als je er dan problemen krijgt, was dat eigen schuld, dikke bult. Je kon wel een vergoeding krijgen voor coachingsgesprekken, maar een deel van de rokers heeft zwaardere en intensievere hulp nodig."

Vergoeding voor drie jaar

De behandeling kan verslaafde rokers vooral helpen bij het afkickproces waar ze in terechtkomen. "Mensen kunnen er soms wekenlang niet van slapen of krijgen heftige paniekaanvallen. Die dingen kunnen ervoor zorgen dat je elke keer weer terugvalt. We proberen met de expertise van een verslavingsarts, psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters, en verpleegkundigen problemen te behandelen."

De komende drie jaar gaat Menzis het programma voor mensen die bij hen verzekerd zijn, vergoeden. Van de Graaf: "Maar wij hopen dat alle zorgverzekeraars in Nederland dit gaan opnemen als aanvullende behandeling. Hiermee kunnen wij mensen begeleiden die muurvast zitten. Dat is maar goed ook, want tabaksverslaving is de meest dodelijke ziekte in Nederland."