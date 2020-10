Eigenaar horecazaak Den Haag: de schaamte overheerst

De BBC-correspondent twittert dat ze de beelden heeft gemaakt om 21.35 uur. Om 22.00 uur werd het feest stilgelegd door handhavers en de politie. Hoe lang het feest aan de gang was, is niet bekend.

Burgemeester Van Zanen noemt het "te zot voor woorden". "Ik zou me kapot schamen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "De tijdlijn ken ik niet precies. Wat ik nu weet is dat er heel snel is opgetreden, dat het een relatief korte periode was en dat zowel de handhavers als de politie er meteen bij waren."

Er zijn geen boetes uitgedeeld. De gemeente kijkt of de bezoekers en de ondernemer alsnog beboet kunnen worden. Van Zanen heeft zelf geen behoefte aan een gesprek met de eigenaar. "Als je dit toestaat dan deug je niet. Er zijn zoveel ondernemers, ook in de horeca, die het hartstikke goed doen. Dit is een slecht voorbeeld, hoe haal je het in je hoofd?"

De vraag doemt op of het kabinet niet meteen dinsdagavond de horeca had moeten sluiten. Van Zanen vindt van niet. "Er gebeuren ook ongelukken als je het meteen afkondigt. De emotie die we in maart hadden toen alles om 18.00 uur opeens dichtging, was ook niet gering. Het is de devil or the deep blue sea."

'Ga in quarantaine bij feestgangers'

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC ziet het feest als "een middelvinger naar de mensen die wel proberen zich aan de maatregelen te houden".

"Als je hiermee een gedeeltelijke lockdown in gaat dan ben ik bang dat dat ook weer gaat gebeuren als de maatregelen worden versoepeld. Dan denk ik: het is nog steeds niet doorgedrongen dat we ons lange tijd moeten aanpassen om het virus eronder te houden."

Met zo'n feestje zoek je de verspreiding op, zegt Koopmans, die ook lid is van het Outbreak Management Team. Ze adviseert de feestgangers in quarantaine te gaan en zich bij klachten te laten testen.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland noemt het feestje onacceptabel. "In deze tijd is dat niet het beeld en signaal dat je mag afgeven," laat directeur Dirk Beljaarts weten.

En vanochtend reageren bezoekers van een markt op het plein bij de Tweede Kamer ook verontwaardigd: