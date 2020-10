Ergernis over feestje op Plein Den Haag: 'Egoïstisch' en 'hufterig'

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken welke stappen ze kunnen nemen tegen de mensen die een feestje vierden tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Terwijl politici debatteerden over de nieuwe maatregelen was even verderop een feestje aan de gang bij een horecazaak. Op sociale media doken beelden op van een partytent met daarin mensen die de laatste openingsdag van de horeca aan het vieren waren.

Ook BBC-correspondent Anne Holligan was in Den Haag en verbaasde zich over het feestje: