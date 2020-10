Roeivereniging geschokt door aanvaring met schip: 'Roeiers zijn overvallen'

De schrik zit er nog goed in bij de Katwijkse roeivereniging Ferox nadat een sloep van de vereniging gisteravond in Valkenburg in aanvaring kwam met een vrachtschip. "Een schip van die grootte en zo laat nog in het donker kwam als een totale verrassing voor de roeiers. Ze hebben niets gezien en zijn totaal overvallen", vertelt Daniëlle van Leeuwen, bestuurslid van Ferox aan Omroep West.

De aanvaring was op de Oude Rijn in de Zuid-Hollandse plaats. Van Leeuwen vertelt dat op de roeisloep een herenteam aan het trainen was. de "Er zaten vijf mannen en twee vrouwen aan boord. De vrouwen waren invallers bij het team."

Alle zeven roeiers kwamen in het water terecht. Zes konden zelf op de kant komen, een van hen is door mensen langs de kant uit het water gehaald en gereanimeerd. "Diegene ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis", aldus Van Leeuwen. Drie anderen zijn voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Eén van hen moest een nacht blijven ter observatie.

'Iedereen was in shock'

De roeisloep zonk na de aanvaring naar de bodem. Vanochtend is de sloep uit het water gehaald.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval. "Dat gebeurt bij ieder scheepsongeval. We bekijken hier ook of er regels zijn overtreden en of er iemand iets te verwijten valt."

Volgens bestuurslid Van Leeuwen heeft het ongeluk een enorme impact gehad op de vereniging. "We zijn vreselijk geschrokken. We zijn een hechte vereniging waar iedereen elkaar kent." Voorlopig gaan er dan ook geen roeiers het water op. "Niemands hoofd staat daar op dit moment nog naar."

Het bestuur van de vereniging is aan het inventariseren waar behoefte aan is binnen de vereniging. "Iedereen was gisteravond in shock. Het begint nu pas te landen." Bij het verwerken van dit ongeluk moet de vereniging ook nog eens rekening houden met de coronamaatregelen.