Zij merken gevolgen coronamaatregelen meteen, '2020 is een weggegooid jaar'

"Toen maandag de eerste plannen uitlekten, dacht ik nog dat we met ons team wel goed zaten", zegt volleyballer Arjan Taaij. "We bedrijven met Amysoft Lycurgus in Groningen topsport en trainen gemiddeld 25 tot 30 uur per week. We spelen Europees volleybal en hebben betaalde spelers, dus in dat opzicht voldoen we aan alle criteria om als professioneel te worden aangemerkt. Dat we dan op dinsdagavond toch door het kabinet als amateursport worden gezien, en dus niet mogen trainen, is natuurlijk verschrikkelijk."

Strijdbaar

Het team van Taaij won begin deze maand het eerste toernooi van het seizoen. Dat blijkt voorlopig ook meteen het laatste te zijn geweest. "Tegelijkertijd is het natuurlijk gek om te pleiten voor een uitzonderingspositie, terwijl er zoveel aan de hand is in de wereld. We proberen deze vier weken zoveel mogelijk te gebruiken om op andere manieren te trainen. Fysiek sterker worden, in groepjes van vier."

"We zijn strijdbaar en geven niet op, daarvoor zijn we te verknocht aan onze sport", besluit Taaij. "Maar hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het wordt om dat vol te houden. Dan moeten ook gaan nadenken over wat we gaan doen we met de betaalde spelers en sponsoren. Onze hoop is gevestigd op de steunpakketten van het kabinet."