Boeren jaar na protest provinciehuis Groningen: 'We zijn niets opgeschoten'

Hij vindt natuur en duurzaamheid belangrijk, zegt hij, "maar dan moet de consument uiteindelijk wel gaan betalen voor de investeringen die nodig zijn. Als boer heb je wel middelen nodig om te investeren, en een goed toekomstperspectief. Groen denken en rood staan, gaat niet samen."

Betere communicatie, geen oplossingen

Melkveehouder Klaas Wolters uit Winsum vindt dat er het afgelopen jaar op het gebied van communicatie wel stappen zijn gezet. Hij spreekt namens het Gronings Landbouw Collectief, waar LTO Noord, het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt en een groep losse boeren in vertegenwoordigd zijn.

Ook melkveehouder Bert Talens uit Flevoland vindt dat er meer mét de boeren wordt gepraat in plaats van over de boeren. Het NOS Radio 1 Journaal sprak eerder deze maand met hem, toen het een jaar geleden was dat boeren vanuit het hele land massaal naar het Binnenhof trokken om te demonstreren. "We wisten: als we wat willen laten horen, moeten we dat nu doen. Er wordt nu meer in overleg getreden met elkaar."

Het gaat te langzaam

RTV Noord sprak ook met gedeputeerde Henk Staghouwer, de gedeputeerde die met de actie bij het provinciehuis onder druk werd gezet. Hij vindt dat er afgelopen jaar veel stappen zijn gezet. "Ik ben goed in gesprek met de agrarische sector."

Volgens hem zijn er vergunningen verleend voor het uitbreiden van boerenbedrijven, onder de voorwaarde dat er bijvoorbeeld door nieuwe stalsystemen geen extra stikstof wordt uitgestoten. "Maar ik ben het met de boeren eens: het vaststellen van nieuw landelijk beleid gaat te langzaam. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid, maar die van de minister."