Europese Commissie komt met ‘renovatiegolf’ voor huizen vanwege klimaat

Een voorbeeld van een wijk die op dit moment al wordt aangepakt, is De Leest in Veghel. 148 woningen worden hier in één klap van label D naar label A gebracht. De huizen krijgen vloer- en dakisolatie, mechanische ventilatie, zonnepanelen en gevels worden in hun geheel vervangen. Intussen kunnen de bewoners er gewoon blijven wonen.

Degenen die al aan de beurt zijn geweest reageren enthousiast, vertelt projectleider Albert van de Langenberg. "Bewoners zeggen: we zetten 's avonds de kachel uit en als we in de ochtend weer beneden komen, is de warmte nog gewoon binnen. Dat is het gevolg van de isolatie."

Op dit moment gebeurt er inderdaad al van alles, het is alleen nog lang niet genoeg, zegt Ruth Mourik, renovatiedeskundige en betrokken bij de zogenoemde Renovatieversneller. Hierin werken diverse ministeries en organisaties samen om oude wijken versneld op te knappen. Er moet volgens haar vooral anders worden samengewerkt en geld kan beter worden besteed.

Bouwstroom

Er moet niet langer alleen worden ingezet op technische innovatie, maar ook op procesinnovatie, zoals ze het noemt. "Als bijvoorbeeld woningcorporaties met dezelfde soort woningen gaan samenwerken, mandjes maken, en die aan de markt gaan aanbieden als programma, dus echt een bouwstroom gaan organiseren en treintjes maken, dan maak je snelheid."

De nieuwe plannen van de Europese Commissie vindt Mourik interessant, maar om echt op te schalen is meer geld alleen niet de oplossing. "Geld is niet het probleem. Als dat wel zo was, dan waren we er al lang, want er wordt al jaren ontzettend veel subsidie verstrekt. De manier waarop dat geld wordt ingezet, dat is het probleem. Bij de Renovatieversneller wordt nu dan ook expliciet geld besteed aan het begeleiden en ondersteunen van die processen. Daar zit denk ik de echte opgave."