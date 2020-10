Politie krijgt opnieuw melding over mogelijke vrouwenbelager in Utrecht

De politie in Utrecht is vannacht met veel agenten richting de wijk Lunetten gegaan. Twee vrouwen die daar door het Beatrixpark liepen, waren benaderd door een man die aan het signalement voldeed van eerdere incidenten. De politie is al weken extra alert op een man die vrouwen lastigvalt in Utrecht. Mogelijk sloeg dezelfde dader al meerdere keren toe in dat park.

"Dit keer zijn er geen strafbare feiten gepleegd", meldt een woordvoerder aan RTV Utrecht. De verdachte zou zijn geschrokken en op de vlucht zijn geslagen. De zoekactie in de omgeving leverde niets op. Een vrouw die naar huis fietste, kreeg van agenten te horen dat de omgeving niet veilig was. Onder politiebegeleiding is zij naar huis gebracht.

Eind vorige maand werden twee vrouwen lastiggevallen in het Beatrixpark: eerst op maandag 21 september en vijf dagen later opnieuw. Bij dat laatste incident werd een vrouw mishandeld. "We doen er alles aan om de persoon te vinden die deze vrouwen heeft lastiggevallen om zo het veiligheidsgevoel te vergroten", meldt de politie.

De politie waarschuwt vrouwen extra voorzichtig te zijn rond het Beatrixpark en roept op om samen te fietsen.