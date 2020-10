GGD's verwachten eind dit jaar 80.000 tests per dag te kunnen afnemen

De GGD's gaan de coronatestcapaciteit de komende maanden fors opschalen. Eind dit jaar moet de dagelijkse testcapaciteit bijna zijn verdubbeld. Dat staat in de Roadmap Testen en Traceren van koepelorganisatie GGD GHOR.

Twee dagen geleden werden dagelijks zo'n 42.800 tests afgenomen. Eind volgende maand moeten dat er 60.000 zijn en eind december denkt de organisatie minimaal 80.000 tests per dag te kunnen afnemen.

In het document zet de koepelorganisatie uiteen hoe de capaciteit vergroot moet worden. Zo worden onder meer de bestaande afnamelocaties uitgebreid en komen er nieuwe locaties bij. Verder kunnen er mobiele testunits gebruikt worden en zijn er gesprekken gaande met marktpartijen over 'XL-testlocaties', waar 2500 tot 5000 afnames per dag gedaan kunnen worden.

De marktpartijen is gevraagd of ze een bijdrage aan de XL-locaties kunnen leveren in de vorm van personeel, een locatie of projectmanagement. In veel gevallen is aangegeven dat dat mogelijk is. Eind november hoopt de GGD GHOR de eerste XL-faciliteiten te realiseren.

'10.000 beperkte bron- en contactonderzoeken'

Verder verwacht de koepel dat sneltests binnen afzienbare tijd beschikbaar zijn. De bedoeling zou zijn om centraal te bepalen welke sneltesten voor welke doelgroepen beschikbaar komen. Ook zouden ze centraal ingekocht moeten worden en gekoppeld aan de bestaande test- en ICT-infrastructuur.

De GGD's gaan ook de capaciteit voor het bron- en contactonderzoek verder uitbreiden. De huidige capaciteit is toereikend om goed bron- en contactonderzoek te doen voor maximaal 2000 besmettingen per dag. In verband met het hoge aantal besmettingen is dat onderzoek op dit moment bijna overal al beperkt

Mensen die besmet zijn, krijgen nu in een telefoongesprek van zeker een uur uitgelegd hoe ze zelf hun nauwe contacten moeten informeren en adviseren om in quarantaine te gaan. Als het aantal besmettingen zeer hoog oploopt, denkt de GGD GHOR in december dagelijks zo'n 10.000 van die beperkte bron- en contactonderzoeken te kunnen doen.