Kleindochter Jules Schelvis: 'Ik moest elke dag aan de oorlog denken'

Kim verbaast zich erover dat haar opa vaak met afstand sprak over wat hij had meegemaakt. "Hij moet doodsbang geweest zijn, en ik verzon zijn angst er zelf bij", zegt ze. Haar vader was juist zijn leven lang heel bang en vaak in de war. "Angst is besmettelijk, dus ik werd daar ook angstig van." Ze begreep als kind niets van zijn vreemde gedrag. In zijn platenzaak schreeuwde haar vader soms Duitse klanten de winkel uit.

"Gelukkig heb ik door therapie dingen verwerkt, waardoor ik nu niet meer elke dag aan de oorlog moet denken. Maar ik heb er al bijna mijn hele leven wel dagelijks aan moeten denken."

Ze bewondert haar opa, die tot aan zijn dood onvermoeibaar bleef vertellen over Sobibor. "Mijn opa is een voorbeeld voor mij. Dat hij na zo'n trauma verder kon gaan met zijn leven, geeft mij moed en kracht", zegt Kim. "Hij heeft het kunnen omzetten in strijdbaarheid om iedereen te laten weten wat er is gebeurd."