Chat-tool brengt honderden slachtoffers seksuele uitbuiting in beeld

Via een landelijke online hulpverleningstool zijn vorig jaar 299 slachtoffers van mensenhandel in beeld gekomen. Het zijn vrijwel allemaal slachtoffers van seksuele uitbuiting, van wie de meerderheid bestaat uit minderjarige meisjes. Dat meldt het Centrum tegen Kinderhandel (CKM).

Negen op de tien slachtoffers die in beeld kwamen, zochten zelf contact via Chat met Fier, een tool van de gelijknamige zorginstelling. Het CKM zegt dat de meesten nog werden uitgebuit op het moment dat ze hulp zochten. Twee derde was minderjarig en ruim een kwart jonger dan 15 jaar. Bij een op de vijf slachtoffers waren meerdere daders betrokken, wat wijst op betrokkenheid van criminele netwerken.

Velen niet gesignaleerd

Volgens schattingen zijn zo'n 1300 meisjes slachtoffer van mensenhandel. Het CKM spreekt dan ook van een "bescheiden, maar desondanks belangrijke stap in de goede richting".

Shamir Ceulers van het CKM noemt het buitengewoon zorgelijk dat veel slachtoffers niet worden gesignaleerd. Ceulers zegt dat er al jaren te weinig capaciteit en expertise is bij de politie voor een effectieve aanpak. De politie moet volgens de middelen krijgen om het probleem aan te pakken. Daarvoor is volgens hem waarschijnlijk extra geld vereist, maar vooral ook een "grondige analyse" van wat de politie concreet nodig heeft.

Onderzoek naar toename

Er zijn ook al cijfers over de eerste vier maanden van dit jaar. In die periode meldden zich 90 slachtoffers van seksuele uitbuiting. 60 van hen meldden zich in maart en april. Er loopt een onderzoek van het CKM om te verklaren waardoor de toename wordt veroorzaakt.

Begin april meldde hulporganisatie Fier al dat er een opvallende toename was van het gebruik van de chatfunctie. Dat ging toen om slachtoffers van huiselijk geweld: