Werkgevers willen extra overheidssteun en 'time-out' voor getroffen ondernemers

Door de noodgedwongen beperkingen en toegenomen onzekerheid, hebben veel sectoren extra ondersteuning nodig. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland in reactie op de persconferentie waarin extra coronamaatregelen zijn aangekondigd.

Dit pakket aan maatregelen is "onvermijdelijk", zegt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW. "Het kabinet moet de maatregelen nemen om het virus in te dammen, maar het is een enorm hard gelag voor ondernemers." Daarom is het volgens Thijssen belangrijk "dat er voor sectoren die keer op keer getroffen worden zoals bijvoorbeeld de horeca, de evenementen, maar ook transport, extra steun komt."

De werkgeversorganisaties pleiten ten eerste voor een nieuwe time-out en stopregeling waarmee ondernemers zonder schulden (tijdelijk) kunnen stoppen. "Er zijn ondernemers die een business hebben waarvan je weet die gaat straks weer open", zegt Thijssen. "Het zou natuurlijk ontzettend zonde zijn als ze in de tussentijd failliet zijn gegaan. Daarom zeggen wij: maak nou een regeling dat ze tijdelijk kunnen stoppen, een soort time-out, zodat ze straks als het virus achter de rug is weer open kunnen."

Het doel van de regeling is dat een ondernemer in bijvoorbeeld de evenementenindustrie bij een faillissement niet alle apparatuur tegen bodemprijzen moet verkopen. Werknemers verliezen wel hun baan. In de praktijk is het volgens Thijssen een complexe puzzel. "Er moet het een en ander gebeuren in faillissementsregelingen, schuldeisers moeten eraan meewerken, maar ook het UWV en de Belastingdienst."

Naast de time-outregeling willen de werkgeversorganisaties ook dat ondernemers die ten onrechte buiten de zogenoemde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vallen, daar alsnog gebruik van kunnen maken. Dat zou bijvoorbeeld gelden voor een transportbedrijf dat producten voor de horeca vervoert.

'Routekaart verder uitwerken'

De komende weken moet alles op alles gezet worden om de testcapaciteit op orde te krijgen en de routekaarten van het kabinet uit te werken, zeggen de werkgeversorganisaties. Die routekaarten zijn bedoeld om meer duidelijkheid te geven over wat voor soort maatregelen het kabinet in welke situatie neemt. "Het perspectief moet komen van die routekaarten zodat we straks weten wat er weer kan."