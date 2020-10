Geen stekker en oordopjes geleverd bij nieuwe iPhones

Apple stopt met het het leveren van oordopjes en een stekker bij nieuwe iPhones. Het bedrijf zegt zo de impact op het milieu te willen beperken.

Voor het ontbreken van met name de lader zal vermoedelijk niet iedereen begrip kunnen opbrengen. Bij de toptoestellen van concurrenten als Samsung en OnePlus zitten die er wel bij.

Stekker kost 25 euro

Het bedrijf kondigde vier versies van de nieuwe telefoon aan. De iPhones hebben een nieuw ontwerp gekregen. In de randen van de apparaten zat de afgelopen jaren een ronding, die is vervangen voor een rechte rand.

In de doos zit voortaan een lightning naar usb-c kabel. Om die nieuwe kabel te kunnen gebruiken, zal iemand dus ook een nieuwe stekker moeten kopen. Daar rekent Apple 25 euro voor.

Critici zullen in Apples keuze een manier zien om nóg meer geld te verdienen aan zijn consumenten. Het bedrijf stelt dat er wereldwijd 700 miljoen lightning-oordopjes in omloop zijn en twee miljard opladers, waarmee het dus suggereert dat veel klanten er al één in de la hebben liggen en die kunnen hergebruiken.

CO2-uitstoot beperken

Apple zegt verder dat het weglaten van de twee accessoires zorgt voor een kleinere iPhone-doos, waardoor er 70 procent meer doosjes tegelijkertijd kunnen worden vervoerd. Apple verwacht dat de maatregelen samen zorgen voor een verminderde CO2-uitstoot van jaarlijks 2 miljoen ton.