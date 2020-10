Rutte: hamer moet dit keer groot genoeg zijn om virus plat te slaan

Het kabinet is het niet eens met de kritiek dat het steeds te laat is met de maatregelen en daarmee achter de feiten aanloopt. "Er is niet één schuldige, maar de optelsom is dat te veel mensen zich niet aan de regels hebben gehouden", zei Rutte. "Wij zijn er niet in geslaagd om die boodschap over te brengen."

Vier weken volhouden

"Deze keer moet de hamer groot genoeg zijn om het virus plat te slaan", vervolgde hij. Volgens zijn collega De Jonge moeten we de nieuwe maatregelen waarschijnlijk een week of vier volhouden, maar over twee weken wordt de balans opgemaakt. "Als het onvoldoende effect heeft, is een volledige lockdown onvermijdelijk", waarschuwde hij.