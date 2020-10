De coronaweek in grafieken: verpleeghuis steeds vaker bron van besmetting

In vergelijking met andere Europese landen begint Nederland steeds meer op te vallen. Waar in Spanje de daling inmiddels is ingezet en Duitsland en Zweden relatief weinig besmettingen hebben, zet in de Nederland de stijging nog steeds stevig door.

Koploper is Nederland niet. In België en Tsjechië (niet afgebeeld in de grafiek) is het aantal positieve testen per 100.000 inwoners nog iets hoger. En ook in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk neemt het aantal besmettingen, net als in Nederland, nog altijd toe.