Aantal coronagevallen blijft sterk groeien: 7393 besmettingen, opnieuw ruim 500 meer

De afgelopen dag zijn 7393 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 549 meer dan gisteren. Vorige week woensdag werden nog minder dan 5000 positieve tests gemeld.

Het aantal bevestigde besmettingen is afgelopen week toegenomen met 60 procent. Er zijn 43.904 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 27.468.

Verspreiding blijft toe nemen

Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 24 september 1,27. Dat betekent dat 100 mensen samen 127 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af.

De verspreiding van het virus neemt al weken toe; sinds de eerste helft van september stijgt het aantal positieve tests. Omdat de verspreiding van het virus geen halt kan worden toegeroepen, kondigt het kabinet vanavond extra maatregelen aan. Naar verwachting wordt aangekondigd dat horeca moeten sluiten, sociale contacten moeten worden beperkt en de alcoholverkoop 's avonds aan banden wordt gelegd.

1410 coronapatiënten in ziekenhuis

In het ziekenhuis liggen nu 1410 coronapatiënten, van wie 277 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren lagen nog 1298 covid-patiënten in het ziekenhuis, dat is een stijging van 112 patiënten.

Afgelopen week zijn er door de GGD's 147 doden gemeld bij het RIVM, van wie 34 vandaag. Een week eerder waren dat er 91. In totaal zijn er nu 6631 bevestigde coronapatiënten overleden aan het virus.

Door achterstanden bij de GGD worden doden niet altijd direct doorgegeven. Sommige overlijdens waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM.