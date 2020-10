Nederlandse vrouw overlijdt na nieuwe besmetting met coronavirus

Een 89-jarige Nederlandse vrouw is onlangs overleden nadat ze voor de tweede keer covid-19 had gekregen. Het is het eerste beschreven overlijdensgeval in de wereld na een herinfectie met het SARS-CoV-2-virus, zoals het coronavirus officieel heet. De vrouw had onderliggend lijden: ze leed aan de ziekte van Waldenström, een zeldzame vorm van beenmergkanker. Haar immuunsysteem was daardoor aangetast.

De patiënte meldde zich dit jaar op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in het zuiden van het land. Ze had koorts en hoestte zwaar. De vrouw testte positief voor het coronavirus. Na vijf dagen waren de ziekteverschijnselen voorbij en werd ze uit het ziekenhuis ontslagen. Ze hield alleen last van vermoeidheid.

Twee maanden later begon voor haar een nieuwe chemokuur. Na twee dagen kreeg de patiënte weer koorts, begon te hoesten en werd kortademig. Ze werd opnieuw opgenomen en testte opnieuw positief. De patiënte testte twee keer negatief op antistoffen tegen het virus in haar bloed. Op dag 8 van de opname verslechterde haar toestand sterk en twee weken later overleed ze.

Andere gevallen

Wereldwijd zijn 23 gevallen bekend van herinfecties met het coronavirus. Het eerste geval betrof een 33-jarige uit Hongkong. Daarna volgden er meer. In de meeste van die gevallen verliep de herinfectie minder ernstig dan de oorspronkelijke infectie.

Bij de nu overleden Nederlandse, maar ook bij een 25-jarige Amerikaan uit Nevada, verliep de tweede infectie juist ernstiger. De Amerikaan heeft die wel overleefd. Beiden raakten binnen twee maanden na hun eerste infectie opnieuw besmet. Bij de meeste andere bekende gevallen van herinfectie duurde het langer voor de herbesmetting plaatsvond.

Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de opbouw van afweer tegen het virus. Antistoffen die na een eerste besmetting worden aangemaakt, lijken volgens verschillende studies relatief snel weer te verdwijnen. In hoeverre het aangeboren immuunsysteem bij een besmetting voldoende leert om een herinfectie te voorkomen, is nog niet duidelijk.