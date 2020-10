'Nederland pakt corruptie door bedrijven in het buitenland niet goed aan'

Nederlandse bedrijven die zich in het buitenland schuldig maken aan corruptie, worden hier nauwelijks aangepakt. Nederland houdt zich daarmee niet aan de internationale afspraken die er zijn gemaakt om omkoping tegen te gaan, blijkt uit een rapport van de non-gouvernementele organisatie Transparency International.

Volgens de onderzoekers scoort Nederland in de categorie 'grootste exportlanden met matige handhaving' samen met Canada en Oostenrijk het slechtst.

Bedrijven en personen die zich in het buitenland schuldig maken aan corruptie ontspringen vaak de dans, zegt Transparency International. Ze komen hier nauwelijks voor de rechter. Verder krijgen klokkenluiders onvoldoende bescherming.

Shell in Nigeria

"Het gaat vaak om heel ingewikkelde zaken", zegt directeur Van der Laan van de Nederlandse tak van de organisatie. "Shell bijvoorbeeld is nu samen met een Italiaans bedrijf verwikkeld in een corruptieschandaal in Nigeria. Die zaak dient nu voor de rechter in Rome. Er is heel veel mankracht nodig om dit soort zaken aan te pakken, maar dat mag geen excuus zijn om het niet te doen", zei Van der Laan in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens haar wordt er geen goed signaal afgegeven als er geen straffen worden opgelegd of als bedrijven een lage boete krijgen. Van der Laan zegt dat corruptie beter kan worden aangepakt als bedrijven moeten bekendmaken wie hun eigenaren zijn. "Nu zijn er in het buitenland vaak heel veel brievenbusfirma's. Legertjes advocaten leiden daarmee het Openbaar Ministerie om de tuin."

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland pakken corruptie van hun bedrijven in het buitenland het beste aan, blijkt uit het rapport van Transparency International. Ook Duitsland, Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië doen het beter dan Nederland.