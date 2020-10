Facebook verbiedt berichten die Holocaust ontkennen

Facebook gaat berichten verwijderen waarin de Holocaust wordt ontkend of verdraaid. Ook gaat het socialemediaplatform gebruikers die informatie zoeken over de massamoord op de Joden door de nazi's doorverwijzen naar gezaghebbende bronnen.

Het is de volgende in een reeks maatregelen die het bedrijf neemt om het verspreiden van complottheorieën en desinformatie tegen te gaan. Zo deed het bedrijf onlangs berichten van de populaire Amerikaanse complottheorie QAnon in de ban. Inmiddels zijn meer dan 250 organisaties die racistische boodschappen uiten van het platform verwijderd.

Ook worden uit voorzorg tijdelijk geen politieke advertenties toegestaan na het sluiten van de stembureaus voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november.

'Toename van antisemitisme wereldwijd'

Facebook schrijft dat het nieuwe beleid "wordt ondersteund door de wereldwijde toename van antisemitische en de alarmerende onwetendheid over de Holocaust, zeker onder jonge mensen".

Topman Mark Zuckerberg zegt lang over het besluit te hebben nagedacht. "Ik heb geworsteld met de spanning tussen de vrije meningsuiting en de schade die wordt veroorzaakt door het ontkennen van de gruwelen van de Holocaust. Ik ben erover aan het denken gezet door data waaruit blijkt dat antisemitisch geweld is toegenomen."

Het platform zegt dat het direct begint met het verwijderen van dergelijke berichten van Facebook en Instagram. Wel kan het enige tijd duren voordat de handhaving van het verbod op orde is. Zo moeten medewerkers die gaan handhaven worden opgeleid.

In Nederland en veel andere landen is het ontkennen van de Holocaust strafbaar. Facebook verwijderde in deze landen berichten waarin de Holocaust werd ontkend al op grond van de wetgeving.