Eerherstel voor baby's die buiten Drutens kerkhof zijn begraven

De twee vrouwen krijgen veel reacties uit de lokale gemeenschap, waar het nog altijd heel diep zit. Sommige moeders die op deze wijze een kind verloren, hielden er hun leven lang last van. "En we mochten er niet over praten. Verschrikkelijk", aldus Gerritsen.

Eigen kind verloren

Prisca van Egmond werd door kindjes achter de muur geconfronteerd met het verlies van haar eigen doodgeboren zoon Thomas, inmiddels decennia geleden. "Dan grijpt je dat bijna naar de keel, die emoties. Dan komt het weer heftig terug." Ook haar kindje werd 40 jaar geleden weggemoffeld. Pas 20 jaar later vond ze de moed naar een grafje te zoeken, dat ze uiteindelijk vond in Nijmegen.

Dankzij het pleidooi van Van Egmond en Gerritsen wordt het stukje begraafplaats in Druten binnenkort opgeknapt. De gemeenteraad heeft toegezegd wat aan de erbarmelijke omstandigheden te gaan doen.