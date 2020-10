Grond Doetinchem verontreinigd, niemand voelt verantwoordelijkheid

Het onderzoek naar de appels werd gedaan door de Vrije Universiteit van Amsterdam, in opdracht van De Monitor en Follow the Money. Daaruit kwam naar voren dat in de appels van het gezin veertig keer zoveel PFAS is gemeten als in een normale appel. Toch krijgt iemand die zo'n appel eet niet te veel PFAS binnen, zegt hoogleraar Jacob de Boer. "Als je één appel per dag eet, blijf je nog ruim onder de norm, dus dat is mooi."

Vaten leegpompen om lekkage te stoppen

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat als er wel gevaarlijk hoge concentraties PFAS in de grond zouden zitten, er direct zou worden ingegrepen. De gemeente laat de komende tijd in ieder geval de vaten leegpompen. "Zodat de lekkage stopt", zegt de woordvoerder. Daarna wordt gekeken hoe erg de verontreiniging is en wat alles kost. Vermoedelijk loopt het bedrag op tot ongeveer een miljoen euro. De gemeente hoopt er met de betrokkenen uit te komen.

