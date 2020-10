Reeks aan fouten leidde tot corona-uitbraak vanuit skidorp Ischgl

De autoriteiten in het Oostenrijkse skidorp Ischgl hebben begin dit jaar meerdere verkeerde inschattingen gemaakt, waardoor het coronavirus zich onder de wintersporters en de rest van Europa heeft kunnen verspreiden. Dat staat in een rapport van onafhankelijke experts, die in opdracht van het Tiroolse deelstaatparlement 53 betrokkenen hebben ondervraagd.

De belangrijkste conclusie: in ieder geval een après-skibar - de Kitzloch - en de skiliften zijn te laat dichtgegaan. Voor het opzettelijk achterhouden van informatie of uitstellen van maatregelen vanwege economische belangen heeft de commissie geen bewijs gevonden.

Strafrechtelijk valt volgens de commissie alleen de burgemeester van Ischgl iets te verwijten. Hij kreeg op woensdag van de regionale bestuurder al de opdracht om de skiliften stil te leggen. Dat zou hij volgens de wet zo snel mogelijk moeten doen, maar het gebeurde pas twee dagen later. De commissie heeft deze informatie doorgegeven aan de openbaar aanklager, die het strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken in Ischgl leidt.

Vertrek chaotisch

Een ander punt van kritiek heeft te maken met het chaotische vertrek van duizenden vakantiegangers uit Ischgl. Hierdoor kon het virus zich over heel Europa verspreiden. Pandemie- en evacuatieplannen waren er niet of bleven in de la liggen, en de communicatie tussen de landelijke regering en de lokale autoriteiten was niet goed.

Ook bondskanselier Kurz heeft aan de paniek bijgedragen. Hij sprak op zijn persconferentie van een "onmiddellijke" quarantaine, terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat de Oostenrijkse gasten in Ischgl in quarantaine zouden gaan en de buitenlandse toeristen gecontroleerd - na het opslaan van contactgegevens - terug naar huis zouden mogen. Veel buitenlandse gasten dachten dat zij ook vast zouden komen zitten in Ischgl en zijn toen in allerijl - "sommigen nog met de skischoenen aan" - vertrokken. Hierdoor zijn bijvoorbeeld veel contactgegevens niet opgeslagen.

Ook kritisch is de commissie op het Tiroolse ministerie van Gezondheidszorg. Dat stuurde op 5 en 8 maart twee berichten naar de lokale autoriteiten, waarin stond dat de IJslandse toeristen die met corona uit Ischgl terug waren gekomen hun besmetting waarschijnlijk in het vliegtuig hadden opgelopen. In een tweede bericht stond dat het "uit medisch opzicht onwaarschijnlijk was dat het virus in de Kitzloch doorgegeven was". Die uitspraken klopten ook op basis van de toen beschikbare informatie niet en zijn daarom kwalijk, aldus de commissie.

Civiele rechtszaak

Er loopt op dit moment een civiele rechtszaak tegen de Tiroolse autoriteiten. Duizenden vakantiegangers die in Ischgl besmet zijn geraakt, hebben zich aangesloten bij een massaclaim, onder wie ook honderden Nederlanders. Het OM in Innsbruck onderzoekt of de bestuurders strafrechtelijk te vervolgen zijn voor nalatigheid. Dat onderzoek loopt nog. Of de bevindingen van de commissie ook invloed hebben op de rechtszaken, is nog niet duidelijk.