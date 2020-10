Negen jaar celstraf voor vader die dochter Insiya naar India ontvoerde

De rechtbank heeft Shehzad H. veroordeeld tot negen jaar celstraf voor het ontvoeren van zijn dochter Insiya naar India. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Het meisje werd in september 2016 met geweld weggehaald uit het huis van haar oma in Amsterdam en door haar vader vanuit Duitsland meegenomen naar India. Het inmiddels 6-jarige kind is daar nog steeds.

Het Openbaar Ministerie beschouwt de 41-jarige H. als het brein achter de ontvoering. Hij is bij verstek berecht. India wil hem niet aan Nederland uitleveren, meldde regionale omroep NH eerder.

Vorig jaar zijn zes uitvoerders van de ontvoering veroordeeld tot celstraffen van één tot vier jaar. Vijf van hen zijn in hoger beroep gegaan. Die zaken moeten nog worden behandeld. Het zestal liet zich door vader H. betalen. De rechtbank kenschetste de ontvoering toen als "ongehoord en heftig".

De moeder van het kind probeert al jaren tevergeefs haar dochter terug te krijgen. Zij was niet in de woning van haar moeder aanwezig toen Insiya daar werd weggehaald. Tijdens het proces tegen haar afwezige ex-man legde zij een emotionele verklaring af. Ze heeft haar dochter in 2018 voor het laatst kort gesproken, via Skype. "De tijd gaat door, maar ik sta stil."