Kuipers: 'In slechtste scenario straks 75 procent minder reguliere zorg'

Vanmorgen waarschuwde de voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, Peter Paul van Benthem, ook al voor een flinke toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Hij schat het aantal patiënten eind november nog iets pessimistischer in dan Kuipers. "In de slechtste scenario's liggen er bij ongewijzigd beleid in november tegen de 5000 mensen in het ziekenhuis", schrijft Van Benthem in een blog.

"Afgelopen voorjaar kregen we een vloedgolf aan covidpatiënten over ons heen, maar nu lijkt er een tsunami op ons af te komen." Volgens Van Benthem dreigt de zorg voor andere patiënten hieronder te lijden en moet iedereen een bijdrage leveren om dat te voorkomen. "Dit betekent: je handen wassen, 1,5 meter afstand houden, zoveel mogelijk thuisblijven en een masker dragen."

Van Benthem schrijft ook dat hij ervan uitgaat dat het kabinet deze week met aangescherpte maatregelen komt om het tij te keren.