Opnieuw Turks schip naar betwist zeegebied, Griekenland woedend

Turkije stuurt opnieuw een schip de Middellandse Zee op om olie- en gasvoorraden op te sporen in gebied dat volgens internationaal recht aan Griekenland toebehoort. De Oruç Reis doet begeleid door twee andere Turkse schepen tot 22 oktober onderzoek ten zuiden van het Griekse eiland Kastellorizo. Griekenland spreekt van een escalatie die de vrede en veiligheid in het gebied bedreigt.

De beide NAVO-lidstaten waren nog met elkaar in gesprek over een diplomatieke oplossing voor het conflict. Volgens het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken laat Turkije zien dat het "onbetrouwbaar" is en "niet echt in een dialoog geïnteresseerd". "We roepen Turkije op van het besluit terug te komen."

De Oruç Reis deed in augustus onderzoek in wateren die volgens internationale rechtsregels voor het gebruik van zeezones bij Griekenland en Cyprus horen. Turkije is het enige land ter wereld dat die regels niet erkent. Door de ligging van Griekse eilanden dicht bij de Turkse kust, pakken ze voor Turkije heel ongunstig uit.