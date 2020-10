Tweet Wilders over coronapatiënten met niet-westerse achtergrond wekt woede

D66-fractievoorzitter Jetten zegt in zijn tweet: Kap eens met die "tegen-elkaar-opzetten-tweets". Hij wil dat de PVV meezoekt naar oplossingen, zoals meer doelgroepencommunicatie, in vele talen, zoals het Pools en Arabisch. Wilders is dat niet van plan, laat hij in een reactie weten. "Doelgroepencommunicatie" in het Arabisch in moskeeën? Dit is Nederland, hier spreken we Nederlands en wie hier onze taal niet spreekt heeft hier niets te zoeken.

SP-Kamerlid Karabulut zegt dat Wilders zelf niets doet, zoals het kabinet aanzetten tot een goed plan. "Racisme is géén remedie tegen COVID-19. Dat weet je dondersgoed." GroenLinks-Kamerlid Van den Berge zegt dat Wilders de ongekende gezondheidscrisis misbruikt om verdeeldheid te zaaien. "Afschuwelijk. Mijn maag draait om. Buikpijn. Elke keer overschrijdt hij weer een nieuwe grens."