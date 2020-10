6378 nieuwe coronabesmettingen gemeld, ruim honderd minder dan gisteren

Het kabinet houdt de cijfers van dit weekend en maandag nauwlettend in de gaten, met het oog op eventuele nieuwe maatregelen. Vrijdag waarschuwde premier Rutte dat als de situatie niet verbetert, er nieuwe maatregelen zullen komen.

Het RIVM houdt er rekening mee dat het nog te vroeg is om het effect van de maatregelen op het aantal besmettingen te zien.

Overleg Catshuisoverleg

In het Catshuis, de ambtswoning van de premier, in Den Haag is het extra beraad bezig over de oplopende coronabesmettingen. Aanwezig zijn in ieder geval premier Rutte, minister De Jonge van Volksgezondheid, minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Van Dissel van het RIVM.

Het is niet de bedoeling dat in het Catshuisberaad de mogelijke nieuwe maatregelen al definitief worden vastgelegd en naar buiten komen.

De deskundigen van het Outbreak Management Team komen morgen nog bij elkaar en hun advies is ook cruciaal. Komende dinsdag houdt het kabinet waarschijnlijk opnieuw een persconferentie en komen er mogelijk regels bij.