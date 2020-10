15-jarige 'cyberapostel' zalig verklaard in Assisi

Carlo Acutis was net 15 jaar toen hij overleed aan leukemie. Nu, 14 jaar na zijn overlijden, is de diepgelovige jongen zalig verklaard. Daarmee is hij de eerste millennial die zalig is verklaard en ook de jongste zalig verklaarde in ruim een eeuw.

Acutis heeft zijn bijnaam 'de cyberapostel' te danken aan zijn activiteiten op internet. Hij bouwde websites waarop hij zijn geloof verkondigde en waarop mensen informatie konden vinden over de kerk, wonderen en over Maria, de moeder van Jezus. Ook hielp hij in zijn woonplaats Milaan als vrijwilliger eenzame bejaarden en arme kinderen en bezocht hij elke dag de mis.

Graf geopend

Acutis overleed in 2006 aan leukemie en werd op eigen verzoek in Assisi begraven, nadat zijn lichaam gebalsemd was. Al snel na zijn overlijden werd Acutis een rolmodel voor katholieke jongeren, onder meer doordat paus Franciscus hem meermaals als voorbeeld noemde in zijn toespraken.

In aanloop naar de zaligverklaring werd het graf van Acutis geopend. Veel gelovigen kwamen naar de Sint-Franciscusbasiliek om bij het lichaam te bidden.