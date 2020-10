Vijf doden bij botsing tussen vliegtuigjes in Frankrijk

Boven het Franse stadje Loches, ten zuidoosten van Tours, zijn twee vliegtuigjes met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeluk zijn alle vijf inzittenden van de twee toestellen omgekomen, melden de lokale autoriteiten.

De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Na het ongeluk kwam een van de vliegtuigjes terecht in de tuin van een woning. Het andere toestel stortte neer net buiten het plaatsje, dat zo'n 200 kilometer ten zuidwesten van Parijs ligt. Voor zover bekend raakte niemand op de grond gewond.

Rondvlucht

Drie slachtoffers zaten in een DA40. Het eenmotorige vliegtuig was bezig met een rondvlucht boven de kastelen aan de rivier de Loire. Het andere toestel was een ultralight vliegtuig met twee mensen aan boord.

Zo'n 50 brandweermannen en 30 politiemensen rukten uit na het ongeluk. De omgeving is afgezet voor onderzoek naar de toedracht van de crash.