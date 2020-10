Eerste openbare bijeenkomst Trump na besmetting: 'Ik voel me geweldig'

President Trump heeft zijn eerste openbare bijeenkomst gehouden nadat hij positief was getest op het coronavirus. Op een grasveld voor het Witte Huis verzamelden zich honderden mensen. De meesten droegen een mondkapje.

Trump heeft volgens ingewijden 2000 uitnodigingen laten versturen. Hoeveel mensen er uiteindelijk waren en of van hen allemaal de temperatuur is opgemeten, zoals vantevoren was aangekondigd, is niet duidelijk.

Vanaf zijn balkon, op grote afstand van de menigte, zei Trump dat hij zich geweldig voelt. Afgelopen maandag verliet hij het ziekenhuis. De vrijdag ervoor was hij opgenomen vanwege zijn coronabesmetting. Het is niet duidelijk of Trump nog steeds besmettelijk is.

Het Witte Huis heeft de resultaten van zijn laatste test niet vrijgegeven en wilde niet ingaan op de vraag wanneer hij voor het laatst negatief is getest. Een woordvoerder zei dat Trump de bijeenkomst niet zou houden als hij nog steeds besmettelijk zou zijn.

'Chinavirus' overwinnen

In de toespraak, die ruim een kwartier duurde, zei hij dat hij "het "Chinavirus" gaat overwinnen. Dat werd beantwoord met luid gejuich vanaf het grasveld. Hoewel zijn optreden niet als verkiezingsbijeenkomst was aangekondigd, ging de Republikein Trump wel tekeer tegen zijn tegenstanders, de Democraten, en Joe Biden in het bijzonder.

"Het beleid van de Democraten in grote steden heeft al 100 jaar tot armoede en problemen geleid", stelde hij. "Suffe Joe Biden heeft zwarte Amerikanen en latino's verraden", doelend op de rassenproblematiek waar het land mee worstelt. "Als je denkt dat hij het land kan besturen heb je het mis." Volgens Trump zijn veel zwarte en latinostemmers overgestapt van de Democratische partij naar de Republikeinen.

Bekijk hier zijn volledige toespraak: