Geen voetbalwedstrijden voor jonge asielzoekers door strenge FIFA-regels

De FIFA maakt bij internationale overschrijvingen een uitzondering voor 'minderjarige asielzoekers die hier met of zonder ouders om politieke, godsdienstige of humanitaire reden naar toe zijn gekomen', valt te lezen op de site van de KNVB. "Maar over elk individueel verzoek moet een speciale commissie van de FIFA zich buigen, die daarvoor allerlei documenten van de speler opvraagt. En dat gaat best ver", zegt een woordvoerder van de KNVB.

Voorzitter Puper van Asser Boys beaamt dat: "Het gaat niet alleen om een paspoort of ander ID-bewijs, maar het kan ook een betalingsbewijs zijn van hun vorige voetbalclub. Wij hebben hier spelers die zelfs geen ouders meer hebben, kun je dan van ze verwachten dat ze dat soort documenten wel hebben?"

De KNVB zegt dat zij als lid van de FIFA verplicht zijn de FIFA-regels na te leven. "Wij hebben daar zelf geen invloed op. De FIFA heeft ze ingesteld omdat in het verleden veel spelers en clubs zich niet hebben gehouden aan de regels voor internationale overschrijvingen van minderjarige spelers."

Boetes

Dat geldt volgens de KNVB ook voor Nederlandse clubs. "De KNVB heeft daarvoor ook boetes gehad van de tuchtcommissie van de FIFA. We werden dus genoodzaakt om de procedure aan te scherpen, om op die manier strengere sancties te voorkomen." Voor wat betreft de jongens van Asser Boys adviseert de bond om contact met de KNVB op te nemen. "Dan zullen wij het maximale doen om de overschrijving te bewerkstelligen."

Voetbalclub Asser Boys heeft de vraag al bij de bond neergelegd. Intussen proberen ze het zelf op te lossen. "We vragen bij aanvang van de wedstrijd aan de tegenstander of zij er bezwaar hebben dat deze jongens meespelen. Dat gaat gelukkig tot nu toe goed", zegt Spaans. Ideaal is het niet. Puper: "Ze zijn dan niet verzekerd vanuit de KNVB. We hopen dat ze zich in Zeist hard zullen maken voor deze zaak. Want het speelt niet alleen bij ons."

Wanneer er duidelijkheid komt voor de Asser Boys, is niet bekend. Het COA gaat in gesprek met de KNVB om tot een oplossing te komen.