Mensen naar strand Borssele om aangespoelde pakketten cocaïne

De politie heeft vanochtend meerdere mensen beboet en aangehouden omdat ze op zoek waren naar aangespoelde drugspakketten op het strand bij Borssele.

Dinsdag spoelden er enkele honderden pakketten aan op het strand. Volgens de politie zat er cocaïne in. Het strand en de wijde omgeving zijn daarom afgezet.

Niet iedereen laat zich dus door die afzetting tegenhouden. "Uit heel Nederland komen bepaalde mensen dan toch even hun geluk beproeven op het strand want ja, misschien spoelen er nog wel meer pakketjes aan", schrijft de politie op Facebook.

Paar honderd kilometer rijden om luchtje te scheppen

Agenten kregen vanochtend een melding dat er mensen langs de waterlijn aan het zoeken waren. "Ter plaatse zagen we twee personen. Deze mannen reden een paar honderd kilometer om 'even een luchtje te scheppen'." De twee hadden zelf dertig pakketten bij zich in de auto, met daarin vermoedelijk drugs. Die pakketten waren niet afkomstig van het strand, zegt de politie. Een van de mannen is aangehouden, meldt Omroep Zeeland.

De politie hield eerder op de ochtend ook al iemand aan die geen geldige identiteitskaart kon laten zien en twee mensen kregen een bekeuring voor het lopen in de duinen, die verboden toegang zijn. Er werden ook andere mensen gecontroleerd.