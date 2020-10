Zorgpersoneel: 'Corona maakte van ons een groep, Jerusalema nog meer'

"Voor corona was het groepsgevoel in het ziekenhuis veel minder aanwezig. Je had de verschillende afdelingen en iedereen had zijn eigen team. Vanwege de eerste coronagolf leerden we elkaar beter kennen, omdat we allemaal samen moesten werken", legt Maastricht UMC-verpleegkundige Brouns uit.

"Je werkte opeens samen en deelde verhalen met mensen die je vaak zag, maar nooit sprak. Dat creëerde saamhorigheid. We deden het samen. Door die dans konden we die saamhorigheid aan de buitenwereld laten zien en triggerden we het groepsgevoel opnieuw."

Teamleider Willemsen van het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis merkt het effect van de groepsdans nog steeds. "We zijn nu een week verder en mensen bespreken de dans nog steeds elke ochtend", zegt ze. "Iedereen is zo enthousiast en dat enthousiasme komt precies op het goede moment."

Er is momenteel namelijk veel onzekerheid in het ziekenhuis, zegt ze. "We weten niet wat ons te wachten staat. Er komen langzaam meer coronapatiënten in het ziekenhuis en na de heftige eerste golf kunnen we alle positieve gevoelens gebruiken. De dans heeft het groepsgevoel hier opnieuw een boost gegeven. Met die positieve vibe kunnen we verder."