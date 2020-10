Taalboekenprijs voor 'biografie van het Nederlands'

De prijs voor beste taalboek van het jaar gaat naar 15 eeuwen Nederlandse taal van Nicoline van der Sijs. Volgens de jury van de Taalboekenprijs is deze 'biografie van het Nederlands' zowel voor de liefhebber als voor de kenner een lust om te lezen en kan ook de leek er veel plezier aan beleven.

15 eeuwen Nederlandse taal beschrijft hoe de taal van de Lage Landen is ontstaan uit het Indo-Europees en zich heeft ontwikkeld tot het hedendaagse Nederlands. De auteur, etymoloog Van der Sijs, is hoogleraar historische Nederlandse taalkunde in Nijmegen.

De jury, onder leiding van schrijver Nelleke Noordervliet, prijst het boek om zijn visie, gedegenheid en toegankelijkheid. "Ondanks de vele details en wetenswaardigheden verliest het het grote verhaal van de taal nooit uit het oog."

3000 euro

De prijs werd toegekend in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Zes boeken waren genomineerd. Winnaar Van der Sijs krijgt onder meer 3000 euro.

Het was de tweede uitreiking van de Taalboekenprijs. Dit initiatief van het Genootschap Onze Taal, de Nederlands-Vlaamse samenwerkingsorganisatie ANV en dagblad Trouw is bedoeld om een boek over taal te bekronen dat niet alleen geschikt is voor een breed publiek, maar ook oorspronkelijk, goed geschreven en taalkundig relevant is.