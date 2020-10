Jonge vrouwen aan de online-schandpaal door gemengde relatie

Ook legt Ajaoaou uit waarom vooral meisjes de dupe zijn van dat shamen. "Er zijn sterke verwachtingen voor meisjes in veel gemeenschappen. Als je niet helemaal voldoet aan die rollen, word je makkelijker slachtoffer van shaming." De rol van jongens gaat juist om het beschermen van de cultuur. "De jongens die op Telegram meisjes exposen denken dat de verantwoordelijkheid van de groep op hun schouders ligt. Ze denken dat ze daarom het recht hebben om te shamen." Dat probleem is volgens haar universeel en gebeurt in heel veel culturen en groepen.

De video van Samira verschijnt nog steeds in allerlei groepen, ook al is de video drie jaar oud. "Ik weet niet goed hoe ik ervan af moet komen. Ik durf er ook niet met mijn ouders over te praten, want veel mensen geloven nog steeds niet dat het niet mijn vriend is. Ik ben bang dat mijn familie mij ook niet gaat geloven", legt ze uit. Ze wil daarom haar verhaal doen, zodat er meer over dit taboe gepraat wordt.

Ook sociologe Ajaoaou denkt dat praten kan helpen. "Juist in zo'n diverse samenleving als die van ons, zijn gemengde relaties steeds meer een thema", zegt Ajaoaou. "Ik denk dat jongeren ook aan families uitleggen: deze persoon verrijkt juist onze cultuur. Hoe meer we erover praten, hoe normaler we gemengde relaties gaan vinden. En dat heeft shamen geen zin meer."