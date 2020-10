Rutte waarschuwt voor extra maatregelen: 'Cijfers zullen moeten verbeteren'

Premier Rutte waarschuwt dat als het aantal coronabesmettingen niet terugloopt, extra maatregelen nodig zullen zijn. Op zijn wekelijkse vrijdagse persconferentie reageerde hij op de bijna 6000 nieuwe besmettingen en de oplopende trend van opnames in ziekenhuizen.

"Het doel van de laatste maatregelen is dat de optelsom van het aantal contacten wordt verminderd. Het is nog te vroeg om vast te stellen of deze maatregelen genoeg resultaat opleveren."

Hij wilde niet ingaan op de vraag of er extra maatregelen nodig zijn. "Maar als het de komende dagen niet verbetert, dan zullen we daar niet aan ontkomen", zegt hij. "De komende 72 uur zijn belangrijk. We houden het in de gaten."

De premier is duidelijk niet blij met de cijfers van Nederland in vergelijking met andere landen: