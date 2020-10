Faillissement van Wibra in België

Wibra België is failliet verklaard. Alle Belgische filialen van de Nederlandse kledingwinkel zijn gesloten. 439 werknemers verliezen daardoor hun baan.

De Nederlandse eigenaars wilden een doorstart maken in België met 36 van de 81 winkels en 183 personeelsleden maar die plannen werden door de ondernemingsrechtbank in Dendermonde afgewezen, waarna het faillissement werd uitgesproken. Toch zegt de directie nog steeds hoop te hebben de plannen van de doorstart te kunnen realiseren.

Wibra is een afkorting voor Wierdsma & Braam, de oprichters van de kledingketen. De eerste Wibra opende in 1956 in Epe de deuren. In de jaren 60 groeide de Wibra uit tot een keten van 11 winkels en bleef daarna doorgroeien tot bijna 300 filialen in Nederland en België.